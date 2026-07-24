Экономика

Экспорт российского продовольствия в Африку достиг $2,9 млрд за пять месяцев

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Россия увеличила экспорт продукции АПК в Африку...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За первые пять месяцев 2026 года Россия нарастила поставки сельхозпродукции в страны Африки на 35% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в федеральном центре «Агроэкспорт». В натуральном выражении рост составил 40%.

Всего за январь—май 2026 года российская продукция АПК была отправлена более чем в 40 государств континента на сумму около 2,9 млрд долларов. Крупнейшим покупателем по весу стал Египет: объём поставок за полугодие достиг 4,9 млн тонн против 3,8 млн тонн годом ранее.

В топ-5 импортёров также вошли Судан (рост на 62%), Кения (увеличение в 9,5 раза), Алжир и Ливия. Ранее руководитель «Агроэкспорта» Илья Илюшин оценивал экспортный потенциал поставок в Африку к 2030 году более чем в 7,5 млрд долларов.

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