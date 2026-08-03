Экспорт кукурузного крахмала РФ вырос в 1,7 раза

В первом полугодии 2026 года Россия экспортировала 27 тыс. тонн кукурузного крахмала на сумму около 11,3 млн долларов — это в 1,7 раза больше, чем за тот же период 2025-го.

Основными покупателями стали Узбекистан (более 11 тыс. тонн), Белоруссия (более 4 тыс. тонн), Казахстан (около 4 тыс. тонн), Таджикистан (свыше 1,7 тыс. тонн) и Киргизия (более 1,5 тыс. тонн). Впервые в наблюдаемый период российский продукт был отправлен в Афганистан: примерно 250 тонн на сумму почти 150 тыс. долларов.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт» и оценку экспертов, за первое полугодие 2025 года поставки составляли более 15,7 тыс. тонн почти на 6,6 млн долларов. По итогам всего 2025-го Россия продала за рубеж свыше 40 тыс. тонн крахмала на 16,7 млн долларов.

По данным Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна (Союзкрахмал), в 2025 году в стране произвели 367,7 тыс. тонн кукурузного крахмала — на 5,5% больше, чем в 2024-м. Выпуск нативных крахмалов, включая кукурузный, пшеничный и картофельный, достиг 417,4 тыс. тонн, что на 2,6% выше показателя 2024 года.