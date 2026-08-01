Эксперт: отзыв сертификата не изменит стоимость «Ижавиа»

Отзыв у авиакомпании «Ижавиа» сертификата эксплуатанта не приведет к существенному снижению ее стоимости, поскольку главный актив предприятия — аэропортовый бизнес. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Росавиация аннулировала сертификат 30 июля, и с 1 августа перевозчик приостановил продажу билетов и не может выполнять коммерческие рейсы. Ранее правительство Удмуртии включило «Ижавиа» в прогнозный план приватизации на 2026 год, объяснив это необходимостью привлечь инвестиции для обновления парка самолетов.

По словам Пантелеева, оценочная стоимость компании кратно не изменится, хотя косвенное влияние на цену возможно. Главную ценность представляет имущественный комплекс аэропорта, включая новый аэровокзал, тогда как перевозочный бизнес является низкомаржинальным и высокорисковым.

Эксперт добавил, что «Ижавиа» формировала значительную часть маршрутной сети аэропорта Ижевска, поэтому без ее рейсов пассажиропоток в краткосрочной перспективе может сократиться, что отразится на стоимости аэропорта. Дальнейшее развитие зависит от привлечения новых перевозчиков и расширения маршрутной сети.