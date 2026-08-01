Экономика

Эксперт: отзыв сертификата не изменит стоимость «Ижавиа»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Отзыв у авиакомпании «Ижавиа» сертификата эксплуатанта не приведет к существенному снижению ее стоимости, поскольку главный актив предприятия — аэропортовый бизнес. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Росавиация аннулировала сертификат 30 июля, и с 1 августа перевозчик приостановил продажу билетов и не может выполнять коммерческие рейсы. Ранее правительство Удмуртии включило «Ижавиа» в прогнозный план приватизации на 2026 год, объяснив это необходимостью привлечь инвестиции для обновления парка самолетов.

По словам Пантелеева, оценочная стоимость компании кратно не изменится, хотя косвенное влияние на цену возможно. Главную ценность представляет имущественный комплекс аэропорта, включая новый аэровокзал, тогда как перевозочный бизнес является низкомаржинальным и высокорисковым.

Эксперт добавил, что «Ижавиа» формировала значительную часть маршрутной сети аэропорта Ижевска, поэтому без ее рейсов пассажиропоток в краткосрочной перспективе может сократиться, что отразится на стоимости аэропорта. Дальнейшее развитие зависит от привлечения новых перевозчиков и расширения маршрутной сети.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

19 часов назад

Кондиционер пахнет сыростью: как почистить его без мастера

Интересное в Казани

день назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

средство от тараканов в квартире эффективное безопасное

Новости Татарстана

день назад

Депутаты Нижнекамска утвердили почётных граждан и пересмотрели бюджет

Интересное в Казани

2 дня назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

ремонт холодильного оборудования в Новосибирске

Технологии

день назад

Google: ИИ нашел более тысячи уязвимостей Chrome и ускорил выход исправлений

Технологии

день назад

Робот MOBIUS научился кувыркаться через голову благодаря дугам на спине

Технологии

день назад

Российские операторы перестанут тарифицировать мессенджер МАКС с 1 августа

Технологии

день назад

Опубликован геймплейный трейлер шутера Guns of Eschaton

Новости России

23 часа назад

Жёлтые пятна на подушке уйдут без стирки: нужен простой раствор
Здоровье
54 секунды назад

Дым от пожаров дошел до городов Ямала: что показали пробы воздуха

Новый Уренгой и Губкинский накрыло смогом от ле...

Технологии

56 минут назад

Владельцы Pixel жалуются на разрядку даже после июльского патча

Новости Казани

час назад

«Школьный чек» 2026: во сколько казанским семьям обойдется подготовка к 1 сентября

Технологии

час назад

Медиатехнолог: площадки не должны сами выявлять ИИ-контент

Новости Татарстана

час назад

Жителей Татарстана предупредили о грозах и сильном ветре 2 августа
Windows 11 получит настраиваемое контекстное меню
Технологии
25 минут назад

Windows 11 получит настраиваемое контекстное меню

Технологии

час назад

Из-за ИИ-режима Google издатели потеряли 34% переходов за год

Новости Татарстана

2 часа назад

Программу капремонта МКД в Татарстане выполнили на 64%

Новости Татарстана

2 часа назад

Почва в четырех районах Татарстана переувлажнилась из-за ливней
«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из Казани объяснил, почему детоксикация без реабилитации не работает