Экономика

Экономика России вошла в переохлаждение, заявил глава Сбербанка

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил на Восточном экономическом форуме, что российская экономика вошла в стадию переохлаждения. По его словам, текущие экономические показатели уже не оставляют сомнений в такой оценке.

Он пояснил, что позиция Сбербанка расходится с формулировками Центробанка: ЦБ говорит о постепенном замедлении, тогда как в банке процесс называют охлаждением, перешедшим в переохлаждение. «Есть всегда игра слов. Вопрос в том, какие смыслы мы вкладываем в те или иные определения», — отметил Греф.

Ещё в конце прошлого года об этом можно было спорить, но сейчас признаки переохлаждения очевидны, добавил глава Сбербанка.

В частности, в этом году индикаторы бизнес-климата упали до рекордного уровня, заключил он.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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