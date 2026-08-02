Долги от 10 тысяч рублей могут закрыть выезд за границу

Минимальная задолженность, при которой могут запретить выезд за границу, зависит от типа требований. Для алиментов, возмещения вреда здоровью или морального вреда порог составляет 10 тысяч рублей, для остальных долгов, включая кредиты и коммерческие споры, — 30 тысяч рублей, пояснили эксперты «Российской газете».

Запрет не возникает автоматически. Сначала задолженность должна дойти до судебных приставов — через судебный приказ, исполнительный лист или исполнительную надпись нотариуса. После возбуждения исполнительного производства должнику дают пять рабочих дней на добровольную оплату. Если по истечении двух месяцев после этого срока долг не погашен, пристав может вынести постановление об ограничении выезда.

Индивидуальные предприниматели отвечают по долгам личным имуществом, поскольку ИП не отделён от физического лица. Приставы учитывают и бизнес-задолженности, и личные — по кредитам, штрафам или ЖКХ. Долги ООО не ограничивают выезд директора или учредителя, за исключением случаев личного взыскания, например субсидиарной ответственности.

Перед поездкой стоит проверить долги через Госуслуги или Банк данных исполнительных производств ФССП, а налоговую задолженность — в личном кабинете ФНС. Если ограничение уже установлено, нужно погасить долг и передать квитанцию приставу; важно дождаться официального снятия запрета, предупреждает эксперт бухгалтерии «Мое дело» Евгения Самарова.