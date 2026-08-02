Экономика

Долги от 10 тысяч рублей могут закрыть выезд за границу

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Запрет на выезд за границу для должников: порог...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Минимальная задолженность, при которой могут запретить выезд за границу, зависит от типа требований. Для алиментов, возмещения вреда здоровью или морального вреда порог составляет 10 тысяч рублей, для остальных долгов, включая кредиты и коммерческие споры, — 30 тысяч рублей, пояснили эксперты «Российской газете».

Запрет не возникает автоматически. Сначала задолженность должна дойти до судебных приставов — через судебный приказ, исполнительный лист или исполнительную надпись нотариуса. После возбуждения исполнительного производства должнику дают пять рабочих дней на добровольную оплату. Если по истечении двух месяцев после этого срока долг не погашен, пристав может вынести постановление об ограничении выезда.

Индивидуальные предприниматели отвечают по долгам личным имуществом, поскольку ИП не отделён от физического лица. Приставы учитывают и бизнес-задолженности, и личные — по кредитам, штрафам или ЖКХ. Долги ООО не ограничивают выезд директора или учредителя, за исключением случаев личного взыскания, например субсидиарной ответственности.

Перед поездкой стоит проверить долги через Госуслуги или Банк данных исполнительных производств ФССП, а налоговую задолженность — в личном кабинете ФНС. Если ограничение уже установлено, нужно погасить долг и передать квитанцию приставу; важно дождаться официального снятия запрета, предупреждает эксперт бухгалтерии «Мое дело» Евгения Самарова.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Кондиционер пахнет сыростью: как почистить его без мастера

Интересное в Казани

день назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

как эффективно бороться с тараканами в квартире домашних условиях

Технологии

день назад

Google: ИИ нашел более тысячи уязвимостей Chrome и ускорил выход исправлений

Интересное в Казани

2 дня назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

стоимость работ по гипсокартону стены в Москве

Технологии

день назад

Российские операторы перестанут тарифицировать мессенджер МАКС с 1 августа

Технологии

день назад

В Steam на время акции подешевели четыре игры

Новости Казани

9 часов назад

Велосипеды запретили в казанском метро: новые правила провоза

Технологии

13 часов назад

Владельцы Pixel жалуются на разрядку даже после июльского патча

Новости Татарстана

день назад

Легковушка влетела в двоих парней на зебре в РТ, момент ДТП попал на видео
Новости Татарстана
6 часов назад

Архитекторы ищут концепцию для квартала «Полукамушки» в Зеленодольске

В Зеленодольске стартовал урбанистический хакат...

Новости Казани

5 часов назад

Гендер-пати и шоу «Стрижей»: как прошел праздник «Я выбираю небо» в Казани

Технологии

6 часов назад

OpenAI обнаружила новые случаи выхода ИИ-агентов за пределы песочницы

Технологии

7 часов назад

Redmi K100 Pro попал на рендер в глубоком красном цвете

Новости Татарстана

7 часов назад

Санникова: При Иванове Татарстан укрепил позиции одного из главных турцентров
В Казани ученые со всей России обсудили археоло...
Наука
6 часов назад

В Казани ученые со всей России обсудили археологию Волжской Булгарии

Технологии

8 часов назад

Акции Apple упали почти на 10% из-за слабого прогноза выручки

Новости Татарстана

8 часов назад

Стрела, мишень и семь испытаний: в Елабуге состоялся турнир «Туган Батыр»

Новости Казани

8 часов назад

«Акрон» уступил казанскому «Рубину» во втором туре РПЛ
«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из Казани объяснил, почему детоксикация без реабилитации не работает