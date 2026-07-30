Доля Армении в товарообороте РФ составляет 0,9%, заявил Решетников

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что доля Армении в совокупном товарообороте России не превышает 0,9%, поэтому замещение поставок из республики не вызовет затруднений. Эта доля значительно выше, чем вклад других стран ЕАЭС: Белоруссия занимает 0,3%, Казахстан — 0,05%, Киргизия — 0,02%.

По словам министра, более 80% экспорта Армении традиционно составляют продовольствие, сельскохозяйственные товары и алкоголь, причем основным направлением является Евразийский экономический союз.

Решетников подчеркнул, что для России не составит труда заместить армянские поставки, учитывая незначительную долю республики в общем объеме торговли.