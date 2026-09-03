Доходы татарстанцев не успевают за расходами — данные Росстата

За январь—июнь этого года среднедушевой доход в Татарстане составил 75,5 тыс. рублей в месяц — на 12% больше, чем за аналогичный период 2025-го. При этом потребительские расходы выросли на 14,3%, до 58 тыс. рублей на человека. Соответствующие расчеты привел Росстат.

В прошлом году в первом полугодии доходы были заметно скромнее — 67,4 тыс. рублей, расходы — 50,8 тыс. С поправкой на рост цен реальные доходы татарстанцев увеличились за полгода на 4,8%.

Во втором квартале расходы снова росли быстрее доходов: плюс 14,7% против плюс 11,6%. В деньгах доходы достигали 80,7 тыс., расходы — 59,5 тыс. В первом квартале соотношение было похожим: 13,9% к расходам против 12,5% к доходам.

Средняя начисленная зарплата в республике за первое полугодие достигла 98,5 тыс. рублей — на 16,4% выше уровня годичной давности. В июне она поднималась до 104,5 тыс.

По России в целом доходы за январь—июнь выросли на 7,3%, расходы — на 15,9%. В среднем по Приволжскому федеральному округу рост составил 10,8% и 14,2%. Для сравнения, по итогам 2025 года в Татарстане была обратная динамика: доходы прибавили 19,6%, расходы — 12,5%.