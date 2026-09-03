Бензин E10 в Германии достиг рекордной цены 2,21 евро за литр
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
На немецких заправках бензин E10 подорожал до 2,21 евро за литр, что стало самым высоким номинальным показателем за всю историю.
Впрочем, с учётом инфляции нынешний максимум не является рекордным: в 2012 году топливо в реальном выражении обходилось автомобилистам дороже.
Для сравнения, в Нидерландах цена на крупных автозаправках достигла 2,66 евро за литр, также обновив исторический максимум для этой страны.
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