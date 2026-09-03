Бензин E10 в Германии достиг рекордной цены 2,21 евро за литр

На немецких заправках бензин E10 подорожал до 2,21 евро за литр, что стало самым высоким номинальным показателем за всю историю.

Впрочем, с учётом инфляции нынешний максимум не является рекордным: в 2012 году топливо в реальном выражении обходилось автомобилистам дороже.



К удорожанию привели обострение отношений между США и Ираном и засуха: реки обмелели, что затруднило поставки топлива и увеличило расходы на логистику.Для сравнения, в Нидерландах цена на крупных автозаправках достигла 2,66 евро за литр, также обновив исторический максимум для этой страны.