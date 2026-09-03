Экономика

Бензин E10 в Германии достиг рекордной цены 2,21 евро за литр

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Бензин E10 в Германии подорожал до рекордных 2,...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

На немецких заправках бензин E10 подорожал до 2,21 евро за литр, что стало самым высоким номинальным показателем за всю историю.
Впрочем, с учётом инфляции нынешний максимум не является рекордным: в 2012 году топливо в реальном выражении обходилось автомобилистам дороже.

К удорожанию привели обострение отношений между США и Ираном и засуха: реки обмелели, что затруднило поставки топлива и увеличило расходы на логистику.
Для сравнения, в Нидерландах цена на крупных автозаправках достигла 2,66 евро за литр, также обновив исторический максимум для этой страны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Казань для искателей впечатлений: собрали гид п...
Гид по Казани
18 часов назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

Не у нас

день назад

РФ вводит на сбережения налоговый вычет до 30 млн руб.

Интересное в Казани

23 часа назад

Тишина входит в стоимость: где под Казанью отдыхают те, кто устал от шума и суеты

откуда берутся клопы в квартире многоквартирном доме

Не у нас

день назад

Прошло исследование ученых: какие хобби снижают риск деменции на 23%

Интересное в Казани

3 дня назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов

графический дизайн для детей в Казани

Кулинария

день назад

Картошку натираю прямо в форму и добавляю фарш: через 40 минут получается ужин без отдельного гарнира

Кулинария

день назад

Кабачковая запеканка разваливается при нарезке: одна ошибка оставляет внутри слишком много жидкости

Кулинария

день назад

Кабачковые оладьи получаются мокрыми внутри: одна ошибка с тертыми овощами портит даже хорошее тесто

Не у нас

день назад

I: утечка кальция грозит болезненным эффектом от статинов

Не у нас

день назад

На российских АЗС идет возврат бензина К2 после многолетнего запрета
Технологии
час назад

Мошенники рассылают фейковые сообщения об обновлении приложений Wildberries и Ozon

Мошенники рассылают сообщения о необходимости п...

Кулинария

47 минут назад

Котлеты уменьшаются почти вдвое на сковороде: проблема нередко начинается еще при выборе фарша

Гид по Казани

18 часов назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

Не у нас

час назад

Туроператоры увеличили число рейсов из РФ на Хайнань

Не у нас

час назад

У супердолгожителей нашли повышенное содержание защитных Т-клеток CD4 CTL
МАЕР: наружная реклама с помощью ИИ станет перс...
Технологии
4 часа назад

МАЕР: наружная реклама с помощью ИИ станет персональной для каждого

Не у нас

час назад

В Россию идут новые штаммы гриппа: иммунитета к ним у многих нет

Не у нас

час назад

Ученые выяснили, что розовый шум ведет к ухудшению сна

Не у нас

час назад

Новые модели показывают, что Луна могла образоваться за сутки
Красивый профиль не главное: как в Казани выбир...
Интересное в Казани
6 дней назад

Красивый профиль не главное: как в Казани выбирают хирурга для подтяжки лица