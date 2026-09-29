Доходности облигаций «Самолета» оторвались от рейтингов группы

По рыночному срезу на 28 сентября доходность облигаций «Самолета» к ближайшей оферте или погашению по наиболее напряженным выпускам существенно выше средней доходности бумаг сопоставимого кредитного качества. Как отмечает magnific.com, это значит, что инвесторы закладывают уже не только процентный риск, но и вероятность проблем с рефинансированием, реструктуризацией или иных действий, способных ухудшить положение держателей необеспеченных облигаций. При этом формальные рейтинги пока остаются инвестиционными: A- со стабильным прогнозом у АКРА и A со стабильным прогнозом у НКР. Например, выпуск СамолетP15 стоит 71,76% номинала при доходности около 80% с погашением 30.07.2027.

Главный фундаментальный фактор — заметное ухудшение финансового результата при сохраняющейся высокой долговой нагрузке. За первое полугодие 2026 года выручка группы снизилась на 31,3% год к году, до 117,4 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 27%, до 41,8 млрд руб., а чистый результат сменился с прибыли 1,8 млрд руб. на убыток 22,3 млрд руб. Финансовые расходы достигли примерно 59 млрд руб. Корпоративный долг без проектного финансирования компания сократила до 112,7 млрд руб., однако общий объем кредитов и займов с учетом проектного долга остается очень большим: на конец июня краткосрочные кредиты составляли около 325 млрд руб., долгосрочные — около 448 млрд руб. При текущих рыночных доходностях выпуск нового необеспеченного долга для рефинансирования становится крайне дорогим, а на 2027 год приходится крупный объем погашений и оферт.

В феврале компания запросила у государства льготное финансирование на 50 млрд руб. для оптимизации долговой нагрузки, но прямой поддержки не было; Минфин позднее заявил, что критических проблем с финансовыми обязательствами не видит. В мае НРД зафиксировал технический дефолт по купонным выплатам трех выпусков: деньги поступили с задержкой примерно на один день, после чего обязательства были исполнены. В сентябре ФНС подала заявления о банкротстве нескольких специализированных застройщиков группы — на середину сентября процедуры введены не были, а иски напрямую не означают дефолт материнской компании. 17 сентября отдельные выпуски облигаций падали до 11,6% за день после сообщений о возможной реструктуризации задолженности перед «Сбером» и передаче банку контроля над частью финансируемых проектов.

Давление усиливают макрофакторы. 11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% и отметил усиление текущего ценового давления, что сохраняет высокую стоимость банковского и облигационного фондирования. По данным ЦБ, в июле объем ипотечных выдач снизился на 24,7% к июню, выдачи по ДДУ — на 38,3%, объем кредитов по программам господдержки — на 41,3%, а рыночная ипотечная ставка оставалась около 17,8%. Что важно отслеживать: фактическое исполнение погашений и оферт, параметры возможной реструктуризации банковского долга, динамику продаж и эскроу-счетов, а также решения рейтинговых агентств.