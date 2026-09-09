Экономика

Доход более 100 тыс. рублей в месяц был у 21,1% россиян в I полугодии 2026 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Согласно данным Росстата, с которыми ознакомился ТАСС, в I полугодии 2026 года ежемесячный доход более 100 тыс. рублей был у 21,1% россиян. Эта доля выросла на 3,7% в годовом выражении.

Доходы от 100 тыс. до 130 тыс. рублей в месяц получали 8,4% населения — годом ранее таких было 7,4%. Доля россиян, зарабатывающих свыше 130 тыс. рублей, увеличилась на 2,7% в годовом выражении и достигла 12,7%.

Доля граждан с месячным доходом 60 тыс. рублей и менее сократилась с 59,6% до 55,6%. Сильнее всего уменьшилась доля россиян с доходом от 27 тыс. до 45 тыс. рублей — на 1,6%.

При этом доля россиян с доходом от 60 тыс. до 75 тыс. рублей выросла на 0,3% и достигла 11%, с доходом от 75 тыс. до 100 тыс. рублей — на 1%, до 12,3%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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