В Болгаре начали ремонт памятников ЮНЕСКО

В древнем городе Болгар стартовали ремонтные работы на четырех объектах, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Разрешение выдал Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В списке — Никольская церковь (она же усыпальница), Черная палата, Монастырский погреб (тоже усыпальница) и руины мавзолеев к северу от Черной палаты. Специалисты займутся ручной очисткой фасадов, обработают конструкции от грибка и насекомых, отремонтируют кладку и восстановят поврежденные участки.

Фасады покроют водоотталкивающими составами, а территорию вокруг благоустроят. Все работы планируют завершить до 31 октября 2026 года.

Кстати, до 19 июля в Болгаре проходит фестиваль воздушных змеев — в небо поднимут 600 штук, а еще проведут рыцарский турнир.