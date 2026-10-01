Экономика

Dell и Jera построят ЦОД мощностью 400 МВт за $15 млрд

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Соглашение о создании центра обработки данных мощностью 400 МВт вблизи Токио подписали Dell и Jera. Стоимость проекта составит $15 млрд, что делает его крупнейшим в Азии за пределами Китая, пишет Financial Times. Финансирование обеспечит глобальная инвестиционная компания Apollo, а электроэнергию объект будет получать с отдельной электростанции.

Начать эксплуатацию ЦОД планируется в 2028 году. Проект входит в японскую программу ускоренного строительства центров обработки данных с объемом инвестиций около $140 млрд, в которой участвует крупнейшая энергетическая компания страны Jera.

Как рассказал глава Jera Юкио Кани, за пять лет партнеры намерены построить ЦОД суммарной потребляемой мощностью от 3 до 4 ГВт, а также сопутствующую энергетическую инфраструктуру. По его словам, на каждый 1 ГВт потребуется от $35 до $45 млрд, а общие издержки на инфраструктуру такого масштаба составят порядка $140 млрд.

В Японии уже работают крупные операторы ЦОД, включая NTT Data и SoftBank, однако по уровню мощностей страна существенно уступает США и Китаю. По данным International Data Center Authority, в США ЦОД потребляют 29,2 ГВт электроэнергии — около 43% мирового объема, в Китае этот показатель равен 8,5 ГВт, в Японии — лишь 1,7 ГВт.

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