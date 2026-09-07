Экономика

Делистинг ПИК не повлияет на стройку и продажи жилья

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Исключение акций ПАО «ПИК» из биржевого списка не затронет основную деятельность девелопера — строительство и реализацию жилья. Такую оценку ТАСС дал генеральный директор Рейтингового агентства стройкомплекса Федор Выломов.

По словам Выломова, делистинг напрямую связан с концентрацией капитала у главного акционера: у миноритариев осталось около 2% акций, поэтому биржевое присутствие потеряло экономический смысл. При этом компания несла издержки на соблюдение корпоративных процедур и раскрытие информации ради небольшой доли.

Совет директоров ПАО «ПИК-специализированный застройщик» уже одобрил делистинг и рекомендовал выкупать акции у несогласных по цене 537,9 рубля за бумагу. Акционеры рассмотрят этот вопрос на внеочередном заочном собрании 13 октября 2026 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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