Делистинг ПИК не повлияет на стройку и продажи жилья

Исключение акций ПАО «ПИК» из биржевого списка не затронет основную деятельность девелопера — строительство и реализацию жилья. Такую оценку ТАСС дал генеральный директор Рейтингового агентства стройкомплекса Федор Выломов.

По словам Выломова, делистинг напрямую связан с концентрацией капитала у главного акционера: у миноритариев осталось около 2% акций, поэтому биржевое присутствие потеряло экономический смысл. При этом компания несла издержки на соблюдение корпоративных процедур и раскрытие информации ради небольшой доли.

Совет директоров ПАО «ПИК-специализированный застройщик» уже одобрил делистинг и рекомендовал выкупать акции у несогласных по цене 537,9 рубля за бумагу. Акционеры рассмотрят этот вопрос на внеочередном заочном собрании 13 октября 2026 года.