Экономика

Дефицит бюджета в августе сократился до 5,7 трлн рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Согласно данным Минфина, дефицит федерального бюджета в августе сократился до 5,7 трлн рублей, что эквивалентно 2,5% ВВП. Показатель по-прежнему почти в полтора раза превышает годовой план Минфина. При этом в Кремле заявили, что вопрос повышения налогов не рассматривается.

Доходы бюджета с начала года выросли до 26 трлн рублей, из них 20 трлн пришлось на нефтегазовый сектор. Поступления НДС за этот период увеличились на четверть и превысили 11 трлн рублей. Минфин ранее прогнозировал, что по итогам года дефицит составит около 3,7 трлн рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал цифру подвижной и не вызывающей сильной обеспокоенности, отметив, что макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается. Однако главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев считает динамику дефицита тревожной: основные расходы ещё впереди, а традиционные инструменты наполнения бюджета почти исчерпаны. По его словам, одним из основных источников покрытия дефицита остаются заимствования.

Центробанк в начале сентября повысил прогноз инфляции на текущий год до 6,6% с 6,2%, ожидая среднюю ключевую ставку к концу года на уровне 12,4%. Экономист Сергей Хестанов полагает, что это сигнал о слишком высоких госрасходах, способных привести к разгону инфляции или проблемам с обслуживанием долга. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ состоится 11 сентября, большинство опрошенных Ъ FM экономистов ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 14% годовых.

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