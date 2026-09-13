Экономика

Дачные траты в 2026 году: бензин для триммеров подорожал на 26,5%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Расходы дачников в сезоне 2026 года оказались одними из самых высоких за последние годы. Обустройство загородных участков увеличило траты 38% россиян, еще 42% сохранили их на прежнем уровне, а сократить бюджет удалось лишь пятой части опрошенных. Об этом сообщает TatTime.

Сильнее всего на кошельке дачников сказалось подорожание горючего: бензин АИ-92 для триммеров и мотокос прибавил за год 26,5%. Летом в Подмосковье на заправках ограничивали продажу топлива в канистры из-за дефицита. Тара для ГСМ тоже выросла в цене: канистры на 20 литров на маркетплейсах подорожали более чем вдвое — с 2,6 до 5,5 тыс. рублей.

Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин рассказал агентству «Прайм», что в среднем на улучшение жилищных условий дачники готовы выделять около 74 тыс. рублей ежегодно. Стройматериалы подорожали менее резко: индекс цен производителей с начала года прибавил почти 7%, в том числе из-за повышения НДС с 1 января. Ремонт забора или постройка теплицы раньше обходились примерно в 70 тыс. рублей, теперь тот же набор материалов стоит на 7-10% больше, при этом спрос со стороны частных лиц снижается.

Семена газонных трав почти не изменились в цене — плюс 0-5%, а саженцы плодовых кустарников подорожали на 8-12%. В 2027 году, по словам Кутьина, содержание дачи может подорожать еще на 6-8%, а основной риск — новый топливный дефицит, который добавит к цене ГСМ 15-20%.

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