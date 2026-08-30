Число заемщиков «Сбера» в Индии за год выросло в пять раз

Число заемщиков в индийском филиале «Сбера» за год увеличилось в пять раз, а объем предоставленных кредитов — в четыре. Эти данные привел заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в интервью ТАСС, о чем сообщает «Ридус».

По словам Попова, банк поддерживает индийские компании, которые выходят на российский рынок: предоставляет им кредиты и привлекает депозиты. Наибольший рост кредитования зафиксирован в химической промышленности, машиностроении, производстве керамики и шин, а также других товаров, востребованных в РФ.

На малый бизнес приходится 33% кредитного портфеля. В планах банка — расширение линейки продуктов и развитие сотрудничества с крупными индийскими корпорациями.

Попов также отметил устойчивый спрос со стороны индийских экспортеров на дисконтирование аккредитивов и постфинансирование. Полная версия интервью появится 1 сентября в 09:00 мск.