Экономика

Чечне выделят 134 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Чеченская Республика получит более 134 млн рублей из резервного фонда правительства России. Средства предназначены для компенсации затрат на помощь людям, пострадавшим от весеннего наводнения.

Это следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном сайте правовой информации. Документ наделяет МЧС России полномочиями в 2026 году предоставить Чечне иной межбюджетный трансферт для финансового обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Бюджетные ассигнования составляют 134 178 тысяч рублей. Они пойдут на возмещение расходов бюджета республики, связанных с мерами 2026 года по предоставлению гражданам единовременной материальной и финансовой помощи.

В марте — апреле 2026 года в отдельных районах Дагестана и Чечни прошли сильные ливни. Наводнения повредили жилые дома, приусадебные участки, объекты образования и здравоохранения, коммунальную и инженерную инфраструктуру. По поручению президента России была создана правительственная комиссия для устранения последствий.

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