Экономика

ЦБ продал 50 тонн золота с начала года, резервы снизились до 2,277 тыс. тонн

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В июле Банк России продал шесть тонн золота и стал крупнейшим нетто-продавцом драгметалла среди мировых регуляторов. По информации Всемирного золотого совета (WGC), с начала года регулятор реализовал 50 тонн, из-за чего его золотые резервы сократились до 2,277 тыс. тонн.

На пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, что небольшое снижение связано в основном с операциями Минфина и средствами Фонда национального благосостояния. «Это происходит в рамках бюджетного правила», — сказала она.

Набиуллина добавила, что золото используется для производства монет. Подробностей о своих операциях с золотом Банк России дополнительно не раскрывает.

Ранее KP.RU сообщил, что 11 сентября Банк России обсудил сохранение ключевой ставки, не рассматривая её снижение.

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