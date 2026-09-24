Экономика

ЦБ ожидает снижения инфляции до 4% в 2027 году и восстановления топливного рынка

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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При сохранении последовательной денежно-кредитной политики Банк России ожидает снижения инфляции до 4% в 2027 году, после чего она останется на этом уровне. Об этом регулятор сообщил в ответах на вопросы пользователей в социальных сетях. В текущем году ЦБ также ждет восстановления предложения топлива на рынке.

Для снижения инфляции в текущей ситуации Банк России принимает необходимые меры. Нормализацией ситуации с топливом, со своей стороны, занимаются правительство и региональные органы власти.

Ранее сообщалось, что Счетная палата опубликовала оперативный доклад об исполнении федерального бюджета за январь–июнь 2026 года.

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