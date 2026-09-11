Экономика

Canpack продала остатки в РФ за $122 млн и ушла с убытком $354,7 млн

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Польская Canpack Group продала стороннему покупателю оставшиеся доли в бывших российских предприятиях за 122 миллиона долларов. О завершении сделки сообщила пресс-служба компании; сопутствующие процедуры стороны закрыли в четверг, 10 сентября. Продажа шла через дочерние структуры группы.

Российские активы Canpack ранее оказались под временным управлением. По указу президента РФ Владимира Путина от 31 декабря 2025 года 100% долей ООО «Кэн-Пак», принадлежавших Canpack, и столько же долей ООО «Кэн-Пак Завод упаковки», которыми владела ее структура Tapon France, передали ООО «СтальЭлемент». После этого Canpack утратила операционный, финансовый и управленческий контроль над предприятиями, их активами и сотрудниками, хотя отдельные дочерние структуры какое-то время оставались номинальными акционерами.

Из-за выхода компания исключила российские предприятия из консолидированной отчетности и отразила убыток в 354,7 миллиона долларов. Canpack входит в холдинг Giorgi Global Holdings и выпускает алюминиевые банки для напитков, стеклянную тару и металлические крышки. Группа работает в 15 странах, в ней около 8,5 тысячи сотрудников.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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