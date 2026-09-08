Британский миллиардер Крис Рокос переезжает в Грецию из-за налогов

Крис Рокос, британский миллиардер и управляющий хедж-фондом Rokos Capital Management (RCM), решил перенести налоговое резидентство в Грецию. Как сообщает Financial Times, причина — опасения по поводу возможного повышения налогов лейбористским правительством Великобритании.

В прошлом году бизнесмен заплатил в британскую казну £330 млн ($446 млн) налогов, а его состояние оценивается в £2,6 млрд ($3,52 млрд). Греция привлекает таких резидентов фиксированным налогом €100 тыс. в год для лиц с крупными зарубежными доходами на срок до 15 лет, однако требуется инвестировать в экономику не менее €500 тыс.

RCM — один из крупнейших в мире хедж-фондов, специализирующихся на макроэкономических инвестициях, с активами примерно $22 млрд. В компании работают более 370 человек в офисах в Лондоне, Нью-Йорке, Абу-Даби и Сингапуре.

Ранее Великобританию уже покинули сталелитейный магнат Лакшми Миттал, совладелец футбольного клуба Aston Villa Нассеф Савирис и заместитель председателя банка Goldman Sachs Ричард Гнодд. В числе стран, разместивших состоятельных релокантов, Financial Times также называет Италию, ОАЭ и Швейцарию.