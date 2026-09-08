Экономика

Британский миллиардер Крис Рокос переезжает в Грецию из-за налогов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Крис Рокос, британский миллиардер и управляющий хедж-фондом Rokos Capital Management (RCM), решил перенести налоговое резидентство в Грецию. Как сообщает Financial Times, причина — опасения по поводу возможного повышения налогов лейбористским правительством Великобритании.

В прошлом году бизнесмен заплатил в британскую казну £330 млн ($446 млн) налогов, а его состояние оценивается в £2,6 млрд ($3,52 млрд). Греция привлекает таких резидентов фиксированным налогом €100 тыс. в год для лиц с крупными зарубежными доходами на срок до 15 лет, однако требуется инвестировать в экономику не менее €500 тыс.

RCM — один из крупнейших в мире хедж-фондов, специализирующихся на макроэкономических инвестициях, с активами примерно $22 млрд. В компании работают более 370 человек в офисах в Лондоне, Нью-Йорке, Абу-Даби и Сингапуре.

Ранее Великобританию уже покинули сталелитейный магнат Лакшми Миттал, совладелец футбольного клуба Aston Villa Нассеф Савирис и заместитель председателя банка Goldman Sachs Ричард Гнодд. В числе стран, разместивших состоятельных релокантов, Financial Times также называет Италию, ОАЭ и Швейцарию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Муцоев представил новую открытую часть «Острова Мечты» в День Москвы

Кулинария

день назад

Макароны с фаршем больше не готовлю в двух кастрюлях: складываю все вместе — получается проще привычного ужина

что используют в холодном тумане

Технологии

день назад

Названы продукты, которые помогают снизить «плохой» холестерин

Гид по Казани

2 дня назад

День рождения: где отметить ярко и без лишних хлопот

ремонт каркасного дома в Москве

Не у нас

час назад

«Это турнир категории В»: Авербух снял розовые очки с победы россиян в Японии

Кулинария

день назад

Лаваш режу прямо в яичную смесь: через несколько минут на сковороде получается быстрый завтрак

Кулинария

день назад

Вчерашние макароны не разогреваю: добавляю яйца и сыр — получается совсем другой ужин - рецепт

Не у нас

8 часов назад

Валютный шторм: почему доллар вырос на 22% и что с ним будет дальше
Технологии
26 минут назад

IT-эксперт предупредил: длинные диалоги с нейросетями искажают объективность

Сооснователь ConnectXT Гордей Живалов предупред...

Кулинария

2 часа назад

Грибы после леса не жарю сразу с картошкой: один этап перед сковородой меняет весь результат

Технологии

3 часа назад

Заведующая кафедрой колледжа Суортмор: нейросети не осилят всю математику

Технологии

3 часа назад

СДВГ у собак: ученые назвали признаки и предрасположенные породы

Кулинария

4 часа назад

Яблоки в конце лета добавляю не в шарлотку: смешиваю с творогом — получается завтрак и десерт одновременно - рецепт
У RTX 5090 расплавился разъем питания при тесте...
Технологии
59 минут назад

У RTX 5090 расплавился разъем питания при тесте DLSS 5

Технологии

4 часа назад

Платформа «Северный полюс» вернулась в Петербург и готовится к походу 2027 года

Технологии

4 часа назад

Итоги эксперимента с томатами, летавшими в космос, подведут в "РГ"

Технологии

5 часов назад

Роботы-гуманоиды IFA 2026: сальто, шпагаты и RoboCup
Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помога...
Интересное в Казани
4 дня назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году