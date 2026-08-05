Больницы смогут увеличивать объем закупок лекарств до 30%

Больницы получили право закупать лекарства по торговым наименованиям и увеличивать объем поставок по действующим контрактам до 30%. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Раньше в закупочной документации можно было указывать только международное непатентованное наименование, а объем поставок разрешалось менять не более чем на 10%. Теперь закупка конкретного препарата возможна по решению врачебной комиссии, при индивидуальной непереносимости или по жизненным показаниям. Такие процедуры проводятся через электронный запрос котировок или закрытые конкурентные процедуры.

С 1 января 2027 года для контрактов на лекарства, медизделия и расходные материалы к ним объем поставки и цена договора смогут меняться до 30% от первоначальных значений. Для остальных категорий товаров лимит останется на уровне 10%. Также стороны получат возможность заменять товар на аналогичный или улучшенный и изменять страну происхождения продукции.

Закон повышает пороги для малого бизнеса: с 2027 года начальная максимальная цена контракта для закупок у МСП и социально ориентированных НКО вырастет с 20 до 30 млн рублей, до конца 2027 года порог для электронного запроса котировок составит 20 млн вместо 10 млн. Срок согласования контракта с единственным поставщиком сократится с восьми до пяти рабочих дней. Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года, отдельные положения — с 1 января 2027 года или со дня официального опубликования.