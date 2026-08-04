Экономика

Бизнесу предложили дать 3 месяца на возврат к прежнему налоговому режиму

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
ТПП предложила предоставить предпринимателям пр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Предприниматели, выбравшие автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), смогут в течение первых трех месяцев передумать и вернуться к прежнему режиму или изменить объект налогообложения. Такую возможность предложила закрепить Торгово-промышленная палата РФ, сообщил ТАСС глава ТПП Сергей Катырин.

Сейчас перейти на АУСН можно с любого месяца текущего года, но отказаться от нее или поменять объект — например, с «дохода» на «доход минус расход» — нельзя до начала следующего календарного года. Вернуться на «классическую упрощенку» в аналогичном порядке также не получится.

Катырин пояснил, что, по мнению палаты, предпринимателям стоит дать возможность «откатиться назад» в первые три месяца применения АУСН, но при условии, что до конца года они останутся на выбранном режиме. Это важно для малого бизнеса, который часто не учитывает все риски перехода на льготный режим.

После перехода могут возникнуть «подводные камни», которых не было на прежнем режиме. Это, по словам Катырина, снижает рентабельность бизнеса и приводит к спорам с налоговыми органами и контрагентами.

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