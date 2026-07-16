Экономика

«Синдром гречки» на АЗС: как паника обостряет дефицит бензина в Татарстане

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ажиотажный спрос на бензин в Татарстане: за две...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За последние две недели отпуск бензина на АЗС Татарстана вырос на 20%. Власти объясняют это массовой покупкой топлива впрок, а эксперты сравнивают происходящее с «синдромом гречки»: опасения дефицита сами провоцируют ажиотажный спрос.

Две недели назад очередей на заправках четырех сетей в Казани не было. Ограничения действовали только на АЗС «Татнефти»: бензин АИ-92 и АИ-95 отпускали по 30 литров в одни руки, дизель — по 60 литров. Сейчас ситуация изменилась: на некоторых заправках появились очереди, а объем продаж топлива вырос на 20%.

«Производители отмечают панический спрос. Одна и та же заправка раньше продавала 15 тонн топлива за сутки, а теперь этот объем разбирают за 6 часов. Причина — массовый выкуп топлива впрок», — сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. По ее словам, поставки на отдельные АЗС увеличили, но это не сняло напряжения.

На заправках предупреждают: запрещено сливать бензин в канистры. Но не все соблюдают правило. В результате — километровые очереди и дефицит там, где его нет, отметили в пресс-службе. «Каждая канистра — это прямая причина, что топлива не хватает другим. Жителям рекомендуют заправляться по потребности и не поддаваться панике», — говорится в сообщении.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил всем ответственным службам проводить регулярные проверки на АЗС и при выявлении нарушений принимать меры. «Поставки топлива идут по графику, запасов достаточно», — заверила Галимова.

Корреспондент «Татар-информа» побывал на заправках Казани. На АЗС «ТАИФ-НК» на Чистопольской в 15:00 15 июля топливо всех марок было в наличии. Цены: АИ-92 — 69,75 рубля, АИ-95 — 75,35 рубля. Но к заправке выстроилась длинная очередь. На табло с ценами мелькали нули, что добавляло стресса, но стоящие в первой десятке успокаивали: «Бензин есть!» Один из водителей признался, что стоит уже полтора часа.

На заправках «Татнефти» в Кировском районе бензина не было, но очередь в пару десятков машин все равно собралась — все ждали бензовозы. Их теперь ждут так же сильно, как вереницу красных грузовиков в рекламе газировки под Новый год.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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