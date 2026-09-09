Экономика

Банк России за первое полугодие выявил в Крыму трех нелегальных кредиторов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Банк России за первое полугодие 2026 года выявил в Республике Крым три финансовые структуры с признаками нелегальной кредитной деятельности: две организации и одно физическое лицо. За аналогичный период 2025 года такая деятельность была обнаружена только у одной компании, сообщили в отделении Банка России по региону.

Среди нарушителей — организация, незаконно использовавшая наименование «микрокредитная компания», псевдоломбард, работавший через интернет, и гражданин, выдававший займы под залог жилья. Ни одна из этих структур не состояла в реестрах регулятора, поэтому сделки с ними создают риск потери средств и имущества.

В Банке России заметили, что нелегальные кредиторы уходят в частные займы между физлицами, часто под залог недвижимости. Деньги передаются наличными или переводами через посредников, без личного контакта, а стоимость залога обычно намного превышает сумму займа. По оценке регулятора, таких кредиторов интересует не возврат процентов, а возможность отсудить заложенное имущество.

Кроме того, в Крыму продолжает действовать межрегиональная сеть комиссионных магазинов «Удача», где займы под залог движимого имущества маскируются договором комиссии с авансированием и правом обратного выкупа. Подобные сделки являются скрытыми кредитами и влекут риски чрезмерных ставок и потери имущества. Управляющий отделением Банка России по Республике Крым Андрей Перетокин предупредил, что особенно опасно, когда под залог попадает единственное жилье, и порекомендовал проверять кредиторов в реестрах на сайте регулятора.

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