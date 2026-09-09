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Татарстан вошел в тройку по использованию ИИ в коммуникациях, уступив только столичным регионам

Служба новостей Автор статьи
МТС, цифровая экосистема, с помощью платформы д...
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МТС, цифровая экосистема, с помощью платформы для бизнес-коммуникаций МТС Линк проанализировала деловую активность татарстанцев в летние месяцы. Республика остается в числе лидеров по использованию функций на базе искусственного интеллекта, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Несмотря на сезон отпусков, активнее всего платформу в июне-августе использовали образовательные учреждения, органы власти и промышленные предприятия.

В целом, количество онлайн-мероприятий на МТС Линк среди татарстанских пользователей летом выросло более чем в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года. При этом аналитики отметили снижение числа вебинаров – на 16%, их пользователи чаще всего выбирают для презентаций или обучения большой аудитории. А количество онлайн-встреч, где возможно активное взаимодействие всех участников, по сравнению с прошлым летом стало больше в полтора раза.

Регион остается одним из самых активных пользователей ИИ-функций в онлайн-коммуникациях, уступая только столичным регионам. Этим летом применение инструментов на базе искусственного интеллекта на платформе МТС Линк выросло более чем в два с половиной раза. В четыре раза чаще жители республики использовали ИИ-ассистента. Он помогает ориентироваться в контексте всех деловых коммуникаций, отвечает на вопросы по содержанию встреч, переписок и базы знаний компании, напоминает о договоренностях и решениях, делает сводку непрочитанных сообщений. Функция саммаризации (краткий пересказ встречи) показала прирост в 2,5 раза. В полтора раза вырос интерес к цифровым видеоэффектам: замене и размытию фона, маскам и аватарам, умному зуму.

«Промышленные предприятия и государственные учреждения Татарстана используют летний период для подготовки к высокому сезону, для работ по строительству или ремонту производственных площадок, благоустройству городских территорий, созданию и развитию иной инфраструктуры. Поэтому деловые коммуникации не прекращаются, а в каких-то отраслях, например, в строительстве, становятся еще активнее. В условиях дефицита времени и других ресурсов, интеллектуальные функции МТС Линк упрощают и структурируют онлайн-взаимодействие пользователей, повышая эффективность их работы», – рассказал директор филиала МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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