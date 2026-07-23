Банк «Россия» инициирует банкротство сети АЗС «Евротранс»

Акционерный банк «Россия» планирует подать заявление в арбитражный суд о признании несостоятельным оператора автозаправочных станций «Евротранс». Соответствующее уведомление опубликовано на «Федресурсе».

В заявлении банка говорится, что он намерен инициировать процедуру банкротства в отношении ПАО «Евротранс» в соответствии с законом о несостоятельности. Ранее, 21 июля, Московская биржа ввела запрет на короткие продажи акций «Евротранса» и установила минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска на уровне 100%. После этого объявления котировки компании взлетели на 101,78% до 51,05 рубля.

Старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин пояснил, что запрет связан с внутренними риск-параметрами Национального клирингового центра, а не с требованиями регулятора. При принятии решения учитывались ликвидность ценных бумаг и другие факторы, влияющие на устойчивость расчетов.

«Евротранс» ранее допускал технические дефолты по облигациям. 14 июля компания сообщила, что исполнила лишь 10% обязательств по выплате 15-го купона облигаций серии БО-001Р-07.