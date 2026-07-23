Жителей Татарстана предупредили о новой схеме мошенников от имени приставов

В Татарстане аферисты начали рассылать сообщения о долгах якобы от судебных приставов. В мессенджерах и соцсетях они прикрепляют ссылку и требуют срочно оплатить задолженность онлайн. О новой уловке предупредили в ГУФССП России по республике.

В ведомстве подчеркнули, что приставы никогда не отправляют уведомления о задолженности через СМС, мессенджеры или электронную почту. Официальные сообщения приходят только в личный кабинет на портале «Госуслуги». Проверить и оплатить долги можно исключительно через Банк данных исполнительных производств на сайте ФССП.

Татарстанцев призвали не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, не вводить данные банковских карт и не переводить деньги незнакомцам. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно проверить информацию через государственные сервисы или обратиться в ближайшее отделение судебных приставов.

Ранее о похожей схеме сообщала прокуратура Татарстана: мошенники убеждают снять наличные и внести их через банкомат на другие реквизиты, якобы для зачисления на «основной счёт Банка России».