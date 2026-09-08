Экономика

Автокредиты до 5 млн рублей начал выдавать «Озон банк»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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«Озон банк» приступил к выдаче автокредитов, максимальная сумма займа составляет 5 млн рублей. О запуске продукта сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные кредитной организации.

Продукт пока действует в тестовом режиме для группы клиентов. На первом этапе оформить кредит можно при покупке нового легкового автомобиля на маркетплейсе Ozon, где для этих целей доступны около 3000 моделей от дилеров.

Первоначальный взнос должен превышать 20%, срок кредита — от года до 8 лет. Банк разрешает досрочное погашение без штрафов и комиссий, а также не требует на старте обязательного наличия каско и ОСАГО.

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