Экономика

Auchan не получил разрешения на продажу российского бизнеса

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Французская Auchan договорилась о продаже своей российской «дочки» инвестиционной компании «Кама Капитал» еще летом, но завершить сделку не удалось. К началу сентября документы были направлены на согласование в правительственную комиссию, однако разрешение получено не было. После передачи российских активов Auchan во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» сделка фактически сорвалась. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к сторонам несостоявшейся сделки; о переговорах также знают консультант на рынке недвижимости и топ-менеджер крупной торговой сети.

Сумму предполагаемой сделки собеседники «Известий» не раскрыли. Генеральный директор INFOLine Михаил Бурмистров оценивает стоимость российского бизнеса Auchan с учетом финансовых активов в 60–70 млрд рублей. Сеть работает в России с 2002 года и объединяет около 230 магазинов крупного и малого форматов. По данным INFOLine, выручка российского бизнеса по итогам 2025 года составила 269,7 млрд рублей, снизившись на 2,9%, а доля в обороте продовольственной розницы сократилась с 1,3% в 2021 году до 0,88% в 2025-м. После 2022 года французская группа прекратила инвестиции и финансирование российского подразделения, которое продолжило работать автономно.

Покупателем должна была стать «Кама Капитал» — инвестиционный холдинг, зарегистрированный в июне 2023 года. Его генеральный директор — Рустем Зарипов, единственный владелец в ЕГРЮЛ — Тагир Шаймарданов. Компания специализируется на приобретении, управлении и развитии коммерческой недвижимости; по собственным данным, ее портфель составляет 487 тыс. кв. м в 11 регионах России и оценивается в 71 млрд рублей.

17 сентября президент России Владимир Путин передал практически 100% долей ООО «Ашан» во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». Изменения внесли в перечень активов, подпадающих под президентский указ № 302 от апреля 2023 года. Под временное управление по тому же указу попала и «Лемана ПРО», ранее входившая во французскую группу «Леруа Мерлен»; в марте 2023 года ее бенефициар ADEO передал бизнес в стране местному топ-менеджменту. По словам двух источников «Известий», передача активов связана с развитой складской инфраструктурой ритейлеров, которая представляет стратегический интерес. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 18 сентября объяснил решение тем, что Москву не устраивало управление активами со стороны недружественных стран.

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