Атомное партнёрство БРИКС растёт вопреки санкциям, заявил глава Росатома

Партнёрство стран БРИКС в атомной энергетике продолжает укрепляться, несмотря на внешние ограничения. Об этом 12 сентября журналистам на полях саммита объединения в Нью-Дели рассказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв.

По его словам, за последние годы участники БРИКС ощутили санкционное давление, сложности в логистике, сбои в платёжных системах и цепочках поставок. Совместными усилиями страны смогли приспособиться к этим вызовам.

Лихачёв назвал атомное направление БРИКС «атомными скрепами» и отметил, что оно только набирает силу.

Саммит проходит в столице Индии, где делегации обсуждают перспективы многостороннего сотрудничества, включая энергетические проекты.