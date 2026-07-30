Экономика

Армения рискует потерять дешевый газ при выходе из ЕАЭС

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Министр экономического развития РФ Максим Решет...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Министр экономического развития России Максим Решетников предупредил, что Армения не сможет рассчитывать на сопоставимые цены на газ за пределами Евразийского экономического союза. По его словам, поиск новых партнеров грозит серьезными экономическими последствиями.

Сейчас союзники покупают топливо по 177,5 доллара за тысячу кубометров, тогда как в Европе рыночная стоимость превышает 600 долларов. Решетников назвал действующие условия прямым субсидированием, а ежегодную выгоду Еревана оценил в 1 миллиард долларов. Альтернативные поставщики вряд ли предложат сопоставимые тарифы.

Министр прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Никола Пашиняна о возможной смене вектора развития Армении. Однако Пашинян подтвердил намерение продолжить работу в рамках ЕАЭС до окончательного выбора курса интеграции. Тем временем МИД России предупредил о возможности денонсации льготного газового соглашения из-за европейского курса Еревана, а замглавы Совбеза Дмитрий Медведев указал на неизбежность оплаты по европейским ценам при выходе из союза.

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