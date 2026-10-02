Аргентина первой в Южной Америке запустит гражданство за инвестиции

Заявки на участие в первой для Южной Америки программе получения гражданства за инвестиции Аргентина начнет принимать в IV квартале 2026 года. О запуске инициативы 2 октября сообщило Reuters со ссылкой на заявление министерства экономики страны.

Претендентам предложат два варианта: невозвратный взнос в размере $350 тыс. либо покупка государственных облигаций на $800 тыс. Члены семьи инвестора тоже смогут претендовать на гражданство — супруг или супруга заявителя и не состоящие в браке дети от 18 до 25 лет без собственных детей подают заявление после взноса $100 тыс. в бюджет Аргентины, а для детей младше 18 лет предусмотрен взнос $25 тыс.

Министр экономики Аргентины Луис Капуто заявил, что мера нацелена на привлечение иностранных инвестиций и продолжает политику улучшения инвестиционного климата. «Это заявление является частью продолжающегося процесса открытости и международной интеграции Аргентины», — говорится в заявлении министерства. Программа дополняет экономические меры президента Хавьера Милея по стабилизации макроэкономической ситуации, увеличению валютных резервов и привлечению иностранного капитала.

Financial Times со ссылкой на источники 27 июня сообщала, что правительство Аргентины планирует запустить программу гражданства за инвестиции, чтобы привлечь средства состоятельных иностранцев для сокращения государственного долга. Чиновники рассчитывают, что она позволит сократить десятки миллиардов долларов госдолга в ближайшие годы, отмечается в публикации. Министерство экономики, курирующее инициативу, от комментариев отказалось.