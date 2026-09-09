Экономика

Акции «Газпрома» на Мосбирже подешевели на 2% до 89,18 рубля

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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К 12:54 мск 9 сентября акции «Газпрома» на Московской бирже опустились на 2% относительно завершения торгов 8 сентября, до 89,18 рубля.

Объём сделок с бумагами на этот момент достиг 2,71 млрд рублей. На предыдущей сессии оборот составлял 8,07 млрд рублей при цене закрытия 90,86 рубля.

За последние 12 месяцев рыночная стоимость акций «Газпрома» снизилась на 33,2%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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