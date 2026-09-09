Акции «Газпрома» на Мосбирже подешевели на 2% до 89,18 рубля
К 12:54 мск 9 сентября акции «Газпрома» на Московской бирже опустились на 2% относительно завершения торгов 8 сентября, до 89,18 рубля.
Объём сделок с бумагами на этот момент достиг 2,71 млрд рублей. На предыдущей сессии оборот составлял 8,07 млрд рублей при цене закрытия 90,86 рубля.
За последние 12 месяцев рыночная стоимость акций «Газпрома» снизилась на 33,2%.
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