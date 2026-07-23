Криминал

Внедорожник арестован у жительницы Татарстана за долг в 7,5 млн рублей

Служба новостей Автор статьи
Судебные приставы арестовали внедорожник у жите...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Судебные приставы арестовали внедорожник Chery Tiggo 7 Pro Max у жительницы Татарстана, задолжавшей 7,5 млн рублей. Автомобиль обнаружили во дворе дома в Кировском районе Казани, где фактически проживала должница, хотя была зарегистрирована в Алькеевском районе. В отношении женщины возбуждено восемь исполнительных производств, ей ограничили выезд за границу и арестовали счета. Если долг не будет погашен, машину оценят и выставят на торги, а вырученные средства направят на погашение задолженности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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