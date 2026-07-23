Внедорожник арестован у жительницы Татарстана за долг в 7,5 млн рублей

Судебные приставы арестовали внедорожник Chery Tiggo 7 Pro Max у жительницы Татарстана, задолжавшей 7,5 млн рублей. Автомобиль обнаружили во дворе дома в Кировском районе Казани, где фактически проживала должница, хотя была зарегистрирована в Алькеевском районе. В отношении женщины возбуждено восемь исполнительных производств, ей ограничили выезд за границу и арестовали счета. Если долг не будет погашен, машину оценят и выставят на торги, а вырученные средства направят на погашение задолженности.