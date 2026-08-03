В Татарстане будут судить тракториста после гибели мужчины у скважины

В Мамадышском районе будут судить тракториста, из-за которого, по версии следствия, погиб мужчина. Трагедия произошла, когда рабочие меняли водяной насос у скважины. Оборвавшийся трос ударил одного из участников работ, травмы оказались смертельными. Пострадавший скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

Следователи выяснили, что трос не выдержал нагрузки в самый разгар работ. Обрыв случился неожиданно, и избежать удара никто не успел. Тракторист, управлявший техникой, по предварительным данным, нарушил правила безопасности при проведении работ. Именно его действия, как полагают в следкоме, привели к трагедии.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд. Теперь решать, насколько виновен подсудимый, предстоит суду. Санкция статьи, которую инкриминируют обвиняемому, предусматривает в том числе лишение свободы.

Судебное заседание по этому делу состоится в ближайшее время.