Криминал

В Татарстане будут судить тракториста после гибели мужчины у скважины

Служба новостей Автор статьи
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В Мамадышском районе будут судить тракториста, из-за которого, по версии следствия, погиб мужчина. Трагедия произошла, когда рабочие меняли водяной насос у скважины. Оборвавшийся трос ударил одного из участников работ, травмы оказались смертельными. Пострадавший скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

Следователи выяснили, что трос не выдержал нагрузки в самый разгар работ. Обрыв случился неожиданно, и избежать удара никто не успел. Тракторист, управлявший техникой, по предварительным данным, нарушил правила безопасности при проведении работ. Именно его действия, как полагают в следкоме, привели к трагедии.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд. Теперь решать, насколько виновен подсудимый, предстоит суду. Санкция статьи, которую инкриминируют обвиняемому, предусматривает в том числе лишение свободы.

Судебное заседание по этому делу состоится в ближайшее время.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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