В Набережных Челнах спасатели вывели из горящего дома 10 человек

Вечером 28 июля в Набережных Челнах вспыхнул пожар в 12-этажном доме на бульваре Цветочный, 11. Горел общий коридор — на площадке между пятым и шестым этажами занялись мебель и вещи. Площадь возгорания — 12 квадратных метров.

Спасатели оперативно вывели по лестнице 10 жильцов с верхних этажей, использовали маски для защиты от дыма. Одна из пострадавших — женщина 1978 года рождения — обожгла левую руку, но от госпитализации отказалась. Еще один человек покинул здание самостоятельно до приезда пожарных.

Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Обошлось без жертв, одна женщина получила ожоги первой-второй степени.