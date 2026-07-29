Криминал

В Набережных Челнах спасатели вывели из горящего дома 10 человек

Служба новостей Автор статьи
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Вечером 28 июля в Набережных Челнах вспыхнул пожар в 12-этажном доме на бульваре Цветочный, 11. Горел общий коридор — на площадке между пятым и шестым этажами занялись мебель и вещи. Площадь возгорания — 12 квадратных метров.

Спасатели оперативно вывели по лестнице 10 жильцов с верхних этажей, использовали маски для защиты от дыма. Одна из пострадавших — женщина 1978 года рождения — обожгла левую руку, но от госпитализации отказалась. Еще один человек покинул здание самостоятельно до приезда пожарных.

Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Обошлось без жертв, одна женщина получила ожоги первой-второй степени.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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