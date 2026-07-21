В Челнах водитель сбил ребенка на зебре и скрылся

В Набережных Челнах разыскивают водителя, который сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе и уехал. ДТП произошло 20 июля на проспекте Яшьлек. Ребенок переходил дорогу по зебре, когда его сбила машина. Водитель не остановился — скрылся с места аварии. Мальчика госпитализировали с травмами. Сейчас его ищет ГАИ. Ориентировки разосланы всем экипажам. Если вы что-то знаете, звоните в дежурную часть: 511814 или в отделение розыска ДПС: 379569. Эту информацию сообщает сайт Татарстан-24.