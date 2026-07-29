Тело утонувшего мужчины достали из Камы в Челнах

В Набережных Челнах из Камы извлекли тело 41-летнего мужчины. Труп плавал на поверхности воды в десяти метрах от берега в Комсомольском районе. Место не было оборудовано для купания — об этом свидетельствовал запрещающий знак. Спасатели ЗПСО №6 подняли тело в 11:50. Погибшего передали сотрудникам полиции. Причина происшествия — нарушение правил безопасности на водных объектах. Погибшему был 41 год.