Тело пропавшего купальщика нашли в Вятке под Елабугой
В Елабужском районе спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего накануне во время купания в реке Вятка. Инцидент произошел недалеко от села Бессониха.
Тело нашли утром сотрудники ЗПСО №5 в шести метрах от берега на глубине четырех метров. Погибшего передали полиции.
В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ сообщили, что причиной трагедии стало нарушение правил безопасности на воде.
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