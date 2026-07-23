Тело пропавшего купальщика нашли в Вятке под Елабугой

В Елабужском районе спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего накануне во время купания в реке Вятка. Инцидент произошел недалеко от села Бессониха.

Тело нашли утром сотрудники ЗПСО №5 в шести метрах от берега на глубине четырех метров. Погибшего передали полиции.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ сообщили, что причиной трагедии стало нарушение правил безопасности на воде.