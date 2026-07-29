Сотрудница почты в Елабуге присвоила 61 млн и инсценировала пожар

Почтальон из Елабуги несколько лет воровала деньги из кассы, вкладывала их в финансовые пирамиды и покупала недвижимость. Когда вскрылась недостача в 61 млн рублей, женщина решила заметать следы — подожгла почтовое отделение. Однако инсценировка не помогла: следователи быстро вычислили подозреваемую. Теперь ей грозит уголовное дело за хищение в особо крупном размере.