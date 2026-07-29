Криминал

Сотрудница почты в Елабуге присвоила 61 млн и инсценировала пожар

Служба новостей Автор статьи
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Почтальон из Елабуги несколько лет воровала деньги из кассы, вкладывала их в финансовые пирамиды и покупала недвижимость. Когда вскрылась недостача в 61 млн рублей, женщина решила заметать следы — подожгла почтовое отделение. Однако инсценировка не помогла: следователи быстро вычислили подозреваемую. Теперь ей грозит уголовное дело за хищение в особо крупном размере.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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