Смертельное ДТП с участием казанской водительницы произошло в Оренбуржье

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Казани, которая стала виновницей аварии со смертельным исходом. Информацию предоставили в региональном УМВД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 июля на трассе Казань — Оренбург — Акбулак, в Абдулинском районе. Женщина за рулем Suzuki при обгоне выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулась лоб в лоб с автомобилем Hyundai. В результате погиб 64-летний пассажир корейской иномарки.

Кроме того, травмы различной степени тяжести получили шесть человек из обеих машин, все они были доставлены в больницу. В отношении водителя Suzuki возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.