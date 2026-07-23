Прокуратура выявила грубые нарушения при отлове собак в Альметьевском районе

Прокуратура Альметьевского района подтвердила, что предприниматель Сергей Мадьянкин, занимавшийся отловом бездомных животных по муниципальному контракту, работал с нарушениями. Проверка началась после обращения учредителя благотворительного фонда «Ангел Бережёт» Эльвиры Кутуевой. Выяснилось, что вместо специальных клеток подрядчик использовал деревянные ящики, куда собак помещали в тесноте, лишая возможности нормально двигаться.

Кроме того, видеозаписи выпуска животных оказались бесполезными: на них виден только открытый багажник автомобиля, без привязки к местности. Это ставит под сомнение, что собак возвращали в Альметьевский район после стерилизации и вакцинации. Также ловцы работали без защитной экипировки — использовали строительные перчатки вместо специальных рукавиц, отсутствовали светоотражающие элементы.

Прокуратура внесла представление руководителю исполкома Альметьевского района Айдару Каюмову с требованием устранить нарушения. Материалы в отношении ИП Мадьянкина направлены в полицию для проверки на наличие состава преступления. По словам Кутуевой, аналогичная проверка в марте 2026 года нарушений не выявила, ситуация изменилась после визита прокурора Татарстана Альберта Суяргулова.