Криминал

Прокуратура хочет изъять у семьи экс-министра Фаттахова имущество на 600 млн

Служба новостей Автор статьи
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В Советском районном суде Казани стартовали прения по иску к бывшему главе Актанышского района и экс-министру образования Татарстана Энгелю Фаттахову. Прокуратура республики требует конфисковать 66 объектов недвижимости, около 30 единиц транспорта и акции агрофирмы «Чишма» — всё это принадлежит самому Фаттахову, его супруге, сыну и связанным с ними лицам. Общая стоимость активов превышает 600 млн рублей.

Защита категорически не согласна с доводами обвинения. Адвокаты настаивают: в материалах дела нет доказательств, что Фаттаховы получали коррупционные доходы на госслужбе. По их мнению, поспешные меры могут затруднить обжалование и нарушить права учредителя ООО «Чишма». Сам экс-чиновник заявлял: «Требовали, чтобы я признался в том, чего не совершал».

Фаттахова задержали в мае 2024 года, с тех пор он под стражей. Его карьера началась при поддержке первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева — тот рекомендовал его на должность главы района, когда Фаттахову было 36 лет. Уголовное дело включает несколько эпизодов: по версии следствия, в 2018–2020 годах предприниматель Алмаз Муртазин сделал ремонт в доме Фаттахова на 21,8 млн рублей в обмен на покровительство и контракты. Позже добавились обвинения в присвоении активов «Чишмы» на 157 млн рублей.

В марте 2026 года свидетель Руслан Гарипов изменил показания: если раньше он утверждал, что Фаттахов лично выбирал подрядчиков, то теперь заявил — рекомендательные письма были обычной практикой, а решения принимались коллегиально. Гарипов добавил, что Муртазина со временем перестали допускать к крупным контрактам из-за претензий к работе. Рабочие, ремонтировавшие дом, подтвердили: деньги им платил Муртазин, а не Фаттахов, сумма составила около 1 млн рублей. Обои для дома покупала супруга экс-чиновника. Защита считает, что эти показания рушат версию обвинения о взятке ремонтом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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