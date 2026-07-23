Криминал

Приговор за хищение маткапитала на 600 фиктивных детей вынесли в Казани

Служба новостей Автор статьи
В Казани вынесли приговор 15 фигурантам дела о ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани суд вынес приговор 15 участникам схемы хищения средств материнского капитала. Прокуратура Вахитовского района поддержала обвинение в мошенничестве. С января 2020 года по март 2023 года двое организаторов вместе с сообщниками оформляли земельные участки на подставных «матерей». Через подконтрольные кредитно-потребительские кооперативы заключались фиктивные договоры целевого займа на строительство жилья, а полученные деньги уходили организаторам. Затем в Социальный фонд России подавались заявления на погашение займов средствами маткапитала. Для этого использовались поддельные свидетельства о рождении более 600 несуществующих детей. Общий ущерб бюджету превысил 6 миллионов рублей. Троих соучастников суд приговорил к реальным срокам лишения свободы — от 2 лет 1 месяца до 7 лет 6 месяцев. Остальным назначили условное наказание на сроки от 2 до 3 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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