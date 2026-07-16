Подросток на мотобайке сбил полицейского в Казани

В Казани 16-летний парень на мотобайке на полной скорости сбил сотрудника Госавтоинспекции. Инцидент произошел 14 июля на пересечении улиц Айдарова и Дениса Давыдова. На кадрах видно, как инспекторы подают сигнал об остановке, но подросток игнорирует его, пытается скрыться и на полном ходу врезается в одного из полицейских.

В результате ДТП инспектор получил несколько переломов. Правоохранители быстро установили личность нарушителя и задержали несовершеннолетнего местного жителя. Выяснилось, что прав на управление транспортными средствами у него не было.

В присутствии законного представителя на подростка составили материалы по пяти статьям КоАП РФ. Отцу парня тоже грозит протокол — за то, что передал управление лицу, заведомо не имеющему прав.

Кроме того, казанские следователи возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.