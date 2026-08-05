Казанских подростков, разрисовавших стены церкви, будут судить

В Казани будут судить двух подростков, которые 31 мая разрисовали аэрозольными баллончиками стены Николо-Гостинодворской церкви. Это здание — объект культурного наследия федерального значения, оно находится на Кремлевской улице. Прокуратура Вахитовского района уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о вандализме и повреждении памятника.

По версии надзорного ведомства, несовершеннолетние действовали по предварительному сговору. Что именно они изобразили на стенах храма, в сообщении не уточняется, но повреждения оказались серьезными — речь идет о порче объекта культурного наследия.

Уголовное дело направлено в суд. Подросткам грозит до трех лет лишения свободы. Теперь суду предстоит разобраться, зачем школьники взялись за баллончики и как они будут отвечать за содеянное.