Казанец, заперший медиков скорой в квартире, получил почти два года колонии

42-летний житель Казани получил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима за то, что запер в квартире врачей скорой помощи и угрожал сбросить медсестру в лестничный пролет.

Ночью 28 июня 2025 года он сам вызвал скорую, пожаловавшись на недомогание. Когда медики приехали, мужчина не впускал их, а затем запер в квартире. Около часа он удерживал бригаду, применял насилие к одной из сотрудниц и угрожал ее убить.

Испуганные врачи смогли позвонить коллегам, те вызвали полицию. Дебошира задержали на месте. Суд признал его виновным в незаконном лишении свободы и угрозе убийством.

Ранее этот казанец уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев медицинским работникам. Таким образом, агрессия в отношении врачей для него — не первый случай.