Криминал

Губернатор Марий Эл выразил соболезнования после гибели подростков в ДТП в Татарстане

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Губернатор Марий Эл Юрий Зайцев обратился к семьям шестерых погибших в ДТП в Зеленодольске — все они, по предварительным данным, были жителями соседнего региона. «Невозможно подобрать слова, чтобы утешить вашу боль», — написал он в своем канале в соцсети «Макс».

Авария произошла накануне: автомобиль «Шевроле» врезался в дерево и загорелся. В салоне находились семь человек, шестеро из них погибли, один госпитализирован. Все погибшие — подростки.

Зайцев пообещал оказать необходимую помощь семьям. Обстоятельства ДТП выясняются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

10 часов назад

В Steam началась бесплатная раздача игры с кооперативом и PvP

Интересное в Казани

день назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин

как закрыть вентиляцию от тараканов

Технологии

14 часов назад

Рязанская «Альфа-М» создала систему слежения за дронами без радара

Не у нас

день назад

Мостовой оценил шанс переигровки Суперкубка из-за судейских ошибок

стоимость чип тюнинга

Наука

день назад

Умерла профессор КФУ Резеда Мухаметшина

Новости России

день назад

Водителей напугали «сроком 27 июля»: правда о лишении прав

Новости России

день назад

«Деньги спишутся с 24 июля»: что на самом деле ждет владельцев карт

Технологии

день назад

Samsung Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8 первыми получили ИИ Gemini Nano 4
Экономика
2 часа назад

Raiffeisen Bank подает новый иск к «Распериа» на $3,6 млрд

Raiffeisen Bank International подает новый иск ...

Новости России

11 минут назад

Разовая выплата 3000 рублей пенсионерам: правда о новом начислении

Технологии

2 часа назад

Власти США заявили о кибератаках иранских хакеров на водные и энергетические системы

Технологии

2 часа назад

Тепловизор «Сыч-3К» различает объекты на расстоянии до двух километров

Технологии

3 часа назад

Ученые завели аккаунт на OnlyFans для сурков ради сбора средств на исследования
Исследование: 28% студентов пишут работы с помо...
Технологии
4 часа назад

Исследование: 28% студентов пишут работы с помощью ИИ

Гороскопы

3 часа назад

На набережной Кабана высадят рекордные 586 деревьев

Новости России

4 часа назад

Росконтроль проверил сливочное масло: что нашли в популярных марках

Новости Казани

4 часа назад

«Авторы» и «ЭТО ЗНАК» создали арт-объект на строительных фасадах Казани
«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в К...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом