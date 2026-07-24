Губернатор Марий Эл выразил соболезнования после гибели подростков в ДТП в Татарстане

Губернатор Марий Эл Юрий Зайцев обратился к семьям шестерых погибших в ДТП в Зеленодольске — все они, по предварительным данным, были жителями соседнего региона. «Невозможно подобрать слова, чтобы утешить вашу боль», — написал он в своем канале в соцсети «Макс».

Авария произошла накануне: автомобиль «Шевроле» врезался в дерево и загорелся. В салоне находились семь человек, шестеро из них погибли, один госпитализирован. Все погибшие — подростки.

Зайцев пообещал оказать необходимую помощь семьям. Обстоятельства ДТП выясняются.