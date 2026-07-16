Криминал

Четверых казанцев судят за похищение людей, разбой и вымогательство

Служба новостей Автор статьи
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В Советском районном суде Казани начался процесс по делу о похищении людей, вымогательстве и разбое. На скамье подсудимых — четверо местных жителей, сообщает Прокуратура Татарстана.

По версии следствия, преступления совершены весной 2025 года. 16 мая трое мужчин по указанию четвертого похитили 15-летнего подростка возле магазина «Лента» на улице Габишева. Парня затолкали в Haval Jolion, отвезли к Вознесенскому тракту и отобрали одежду с телефоном — ущерб составил 162 тыс. рублей.

А вечером 30 апреля те же трое похитили еще одного молодого человека у ТЦ «Горки Парк». Угрожая оружием и применяя насилие, они затолкали его в машину и отняли телефон за 18 тыс. рублей.

Гособвинитель огласил обвинение, подсудимым продлили меру пресечения. Судебное разбирательство продолжается.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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