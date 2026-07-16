Четверых казанцев судят за похищение людей, разбой и вымогательство

В Советском районном суде Казани начался процесс по делу о похищении людей, вымогательстве и разбое. На скамье подсудимых — четверо местных жителей, сообщает Прокуратура Татарстана.

По версии следствия, преступления совершены весной 2025 года. 16 мая трое мужчин по указанию четвертого похитили 15-летнего подростка возле магазина «Лента» на улице Габишева. Парня затолкали в Haval Jolion, отвезли к Вознесенскому тракту и отобрали одежду с телефоном — ущерб составил 162 тыс. рублей.

А вечером 30 апреля те же трое похитили еще одного молодого человека у ТЦ «Горки Парк». Угрожая оружием и применяя насилие, они затолкали его в машину и отняли телефон за 18 тыс. рублей.

Гособвинитель огласил обвинение, подсудимым продлили меру пресечения. Судебное разбирательство продолжается.